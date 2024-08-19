Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 16 bin 480 Filistinli çocuk öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine, İsrail ordusunun 11 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, "İşgalci İsrail, Gazze'deki Filistinli çocuklara yönelik kasıtlı, aleni ve kitlesel katliamlar gerçekleştiriyor. Şu ana kadar şehit düşen çocuk sayısı 16 bin 480'i aştı. Bu çocukların arasında savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var. Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan." dedi.

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"ANNE-BABALAR, ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuk, anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşıyor." diyen Sevabite, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Sevabite, "İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Çocukların psikolojik durumlarını veya küçük yaşlarını dikkate almadı." şeklinde konuştu.