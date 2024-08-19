D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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Düzce D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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Kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde 3 TIR, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Kaza sonucu TIR'lardan birinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
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Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.
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Kaza yerinden fotoğraflar...
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