Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı | Son dakika haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Düzce D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        • 2

          Kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde 3 TIR, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        • 3

          İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        • 4

          Kaza sonucu TIR'lardan birinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

        • 5

          Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.

        • 6

          Kaza yerinden fotoğraflar...

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Habertürk Anasayfa