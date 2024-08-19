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        Haberler Ekonomi Para Fed yetkililerinden art arda açıklamalar: Faiz indiriminin ayak sesleri - Para Haberleri

        Faiz indiriminin ayak sesleri

        St. Louis Fed Başkanı Musalem'in ardından Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de 18 Eylül'de faiz indirimine gidilmesine yeşil ışık yaktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:01
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        St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem'in ardından Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de eylülde faiz indirimine yeşil ışık yaktı.

        Musalem geçen hafta yaptığı bir konuşmada Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtmişti.

        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması

        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise hafta sonu yaptığı değerlendirmede gelecek ay faizleri indirmemenin işgücü piyasasına zarar verebileceğini ifade etti.

        Son olarak ise Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari benzer bir şekilde zayıflayan işgücü piyasası nedeniyle Eylülde faiz indirimini tartışmanın uygun hale geldiğini ifade etti. Kashkari 25 baz puandan fazla bir indirim için bir sebep göremediğini sözlerine ekledi.

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        25 BAZ PUAN İNDİRİME YÜZDE 71.4 İHTİMAL VERİLİYOR

        CME FedWatch Tool verilerine göre piyasa şu anda 18 Eylül'de Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine yüzde 71.4 ihtimal veriyor. 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 28.5'te görülüyor.

        ENFLASYON DÜŞERKEN İŞSİZLİK BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

        ABD'de yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2.9 ile 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonda düşüş sürerken temmuzda ülkede işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 4.3'e çıktı. Ay başında açıklanan bu oranın piyasanın yüzde 4.1'lik beklentisinin üzerinde gelmesiyle piyasalarda 'sert iniş' korkusuyla büyük dalgalanmalar yaşanmıştı.

        Geçen hafta yayımlanan rapora göre ise ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bu veri sert iniş korkusunu hafifletse de Fed yetkililerinin açıklamaları istihdam verilerinin alınacak faiz kararı üzerinde ne kadar etkili olacağını ortaya koydu.

        GÖZLER CUMA POWELL'DA OLACAK

        Fed yetkililerinin açıklamaları dikkatle takip edilirken, bu hafta tüm gözler Fed Başkanı Jerome Powell'da olacak. Fed Başkanı Powell cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşacak.

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