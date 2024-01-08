Başında olduğu ticari firmanın faaliyetlerini yaklaşık 32 yıldır sürdürüyor. Uluslararası ithalat ve ihracatla ilgileniyor. 2010 yıllarından sonra kısmi bir siyasete 2014’te de seçimlerle yerelde belediye meclis üyesi olarak Kayseri’de hizmet verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!

AK PARTİ 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ