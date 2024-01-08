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        Haberler Gündem İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel kimdir? Kazım Yücel nereli kaç yaşında?

        İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel kimdir?

        İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel olarak duyuruldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları açıklandı. Peki, İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel kimdir? İşte Kazım Yücel hayatı ve siyasi kariyeri...

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        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:45
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        • 1

          İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener Başkanlığında bir araya geldi. Toplantı saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında yapıldı. Toplantı sonrasında 5 büyükşehirin belediye başkan adaylarını açıklandı. Buna göre; İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel oldu. İşte detaylar...

        • 2

          KAZIM YÜCEL KİMDİR?

          Kazım Yücel, Kayseri 1964 doğumlu. 2 çocuk babası ve 1 torun sahibidir. Bütün eğitim hayatını Kayseri’de tamamladı. 1985 yılında askerlik bitiminden sonra da ticarete başladı.

        • 3

          Başında olduğu ticari firmanın faaliyetlerini yaklaşık 32 yıldır sürdürüyor. Uluslararası ithalat ve ihracatla ilgileniyor. 2010 yıllarından sonra kısmi bir siyasete 2014’te de seçimlerle yerelde belediye meclis üyesi olarak Kayseri’de hizmet verdi.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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