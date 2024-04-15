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İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ye başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.