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        Haberler Gündem Güncel İYİ Parti'den Ordu için YSK'ye ikinci başvuru, İYİ Parti son dakika haberleri

        İYİ Parti'den Ordu için YSK'ye ikinci başvuru

        İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:27
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        İYİ Parti'den Ordu için YSK'ye ikinci başvuru
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        İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ye başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.

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