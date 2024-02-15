İYİ Parti'de Adana İl Başkanı ve Kula İlçe Başkanı istifa etti

İYİ Parti'de Adana İl Başkanı ve Kula İlçe Başkanı istifa etti

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İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık ve Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt görevinden istifa etti.

Kocacık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

“Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım. Başkanlık görevim süresince görev sâdakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Meral Akşener'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

KULA İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

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Mehmet Yurt, bir kafeteryada yaptığı açıklamada, aday belirleme süreci konusunda il yönetimiyle görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti.

İl yönetiminin önerdiği isimlerle hareket etmek istemediğini aktaran Yurt, "O arkadaşlarla yol yürüyemeyeceğimiz için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa kararı aldık." diye konuştu.

ANKARA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı.

Partinin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi.

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.