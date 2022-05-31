Pek çok iyi huylu beyin tümörü cerrahi operasyonlarla alınırlar ve genellikle de tekrarlama eğilimi göstermezler. İyi huylu beyin tümörlerinin neden oluştuğu hakkında net bir kanı olmasa da konuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar radyasyon ve kimyasala uzun süre maruz kalan kişilerle genetik faktörlerin belirleyici olduğunu iddia etmektedir.

Bu tümörler kanserli tümörlere benzememekle beraber kişide zaman zaman sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilirler. Çünkü iyi huylu beyin tümörleri beyindeki diğer yapıları sıkıştırıp orada hücreleri baskıladıklarında geçmeyen baş ağrıları, görme ve işitme kayıpları, midede bulantı, koku alma duyusunda kayıplar, zihnin çalışma şeklinde oluşan değişimler ve nöbetlere neden olabilmektedir. Bu içeriğimizde sizler için iyi huylu beyin tümörü nedir, büyür mü, iyi huylu beyin tümörü belirtileri ve tedavisi nedir gibi konuları ayrıntılı olarak ele aldık. İşte iyi huylu beyin tümörü ile ilgili merak edilenler…

İyi Huylu Beyin Tümörü Belirtileri

İyi huylu beyin tümörü belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber bazı temel belirtiler bulunmaktadır. Söz konusu belirtiler arasında en belirgini şiddetli ve son bulmayan baş ağrıları olarak bilinmektedir. Belirtiler tümörün beyinde olduğu bölgeye göre değişiklik göstermekle beraber genel olarak midede bulantı, kolları ya da bacakları güçsüz hissetme, zaman zaman ortaya çıkan konuşma bozuklukları, ani nöbetler, uyuşmalar, koku alma, görme ve işitme kayıpları gibi sıralanabilmektedir. Bu belirtiler kişide her zaman tümör olduğunu göstermese de bunlar fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmanla görüşmekte fayda vardır.

İyi Huylu Beyin Tümörü Tedavisi

İyi huylu beyin tümörü her ne kadar kanserli bir tümör tipi olmasa da çoğunlukla tedavi gerektirmektedir. Bu tedaviler tümörün beyindeki yerine ve boyutuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bazı tümörler ilaçlar ya da dışarıdan yapılan lazer tedavilerle küçültülüp yok edilebilirken bazıları cerrahi operasyonlar gerektirmektedir. En uygun tedavi şekline görüştüğünüz uzman karar verecektir.

İyi Huylu Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü kelimesi bile kişide korku uyandırmaktadır. Ancak beyin tümörleri iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki çeşittir. Bu durumda iyi huylu beyin tümörü nedir diye merak edilmektedir. İyi huylu beyin tümörü kanserli tümörler gibi kontrolsüz şekilde çoğalıp büyümez ve diğer organlara zarar vermezler. Bu tabi ki iyi huylu beyin tümörünün sağlığa hiçbir zararı olmadığını da göstermez. Ancak kanserli hücreler gibi yayılıp vücudu hızlı bir şekilde olumsuz etkilemezler.

İyi Huylu Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Yaşam Süresi

İyi huylu beyin tümörleri çoğunlukla cerrahi müdahale gerektirmektedir. Dolayısıyla pek çok kişi tarafından iyi huylu beyin tümörü ameliyat sonrası yaşam süresi merak edilen bir konudur. Herhangi bir komplikasyon oluşmadan kolaylıkla ameliyatla alınan iyi huylu beyin tümörleri kişinin yaşam süresini olumsuz etkilemez.

İyi Huylu Beyin Tümörü Öldürür Mü?

Beyin tümörleri herkesin zihninde ilk olarak ölümü çağrıştırmaktadır. Ancak iyi huylu ve kötü huylu beyin tümörlerinin ayrılmasında fayda vardır. Çünkü genellikle iyi huylu beyin tümörü öldürür mü sorusunun cevabı hayırdır. Önemli olan bu tümörlere zamanında müdahale edilmesidir.

İyi Huylu Tümör Ağrı Yapar Mı?

İyi huylu tümör ağrı yapar mı konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu tarz tümörler çoğunlukla başta şiddetli ağrılar yüzünden fark edilmektedir. Ağrı kesicilerin bile dindiremediği bu ağrılar tümörlerin fark edilmesini sağlar.