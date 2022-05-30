Hiperglisemi belirtileri

Pek çok kişi hiperglisemi sorunu yaşasa da yine de hiperglisemi nedir diye merak eden sayısız çok fazladır. Toplumda bilinen haliyle hiperglisemi yüksek kan şekeri anlamına gelmektedir. Vücutta yeteri kadar insülin olmadığında kandaki şekerin artışı hiperglisemidir ve çok tehlikeli bir durumdur.

Hiperglisemi Nedir?

Kan şekerinin yüksekliği olarak da bilinen hiperglisemi şeker oranının kandaki aşırı artışıyla görülmektedir. Bu durum kişinin vücudunda glikozun kana taşınmasında görevli olan hormon olan insülinin azalması ya da vücudun doğru şekilde insülin kullanamadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar hipergliseminin diyabet hastalığıyla bağlantılı olduğunu sıklıkla belirtmektedir. Sayısal değer olarak belirtmek gerekirse hipergliseminin ortaya çıktığının söylenmesi için kişide kan şekerinin aç olduğu esnada 125 mg/dL'nin üzerine çıkması gerekmektedir. Diğer yandan eğer bir kişinin açlık kan şekeri 100 ile 125 mg/dL aralığında olduğu durumlarda ortaya prediyabet ya da glukoz toleransı durumu çıkmaktadır. Ayrıca yine hiperglisemin tespit edilmesi için yemeğin ardından yapılan kan şekeri ölçümünde 180 180 mg/dL üzerinde bir değerin çıkması gerekmektedir.

Hiperglisemi Neden Olur?

Hiperglisemi çok tehlikeli bir rahatsızlık olmasıyla beraber hiperglisemi neden olur diye de düşünülmektedir. Bu durumun birkaç nedeni olabilmektedir. Örneğin bazen kişinin vücudu yeteri kadar insülini üretemiyorsa diğer bir deyişle tip 1 diyabet rahatsızlığı varsa hiperglisemi gelişebilir. Ayrıca kişide tip 2 diyabet sorunu bir diğer ifadeyle kişinin vücudu üretilmiş olan insüline yeteri kadar yanıt veremediğinde kanın dolaşımında bulunan glukozun seviyesinde artış yaşanır daha açık bir ifadeyle hiperglisemi ortaya çıkabilir. Hiperglisemi diyabetin başlangıcı gibi de kabul edilmektedir. Çünkü hipergliseminin gelişimiyle kişide diyabet rahatsızlığı tespit edilmektedir. Dolayısıyla Tip 1 ve Tip 2 diyabet rahatsızlığı olan kişilerin vücutlarında hiperglisemi gelişebilmektedir.

Hiperglisemi Nasıl Geçer?

Hipergliseminin tehlikeli bir rahatsızlık olduğunun farkına varanlar hiperglisemi nasıl geçer diye sorgulamaktadır. Öncelikle genel olarak diyabet rahatsızlığı olan kişilerde olduğu gibi kişinin stresten uzak kalması çok önemlidir. Ayrıca kilolu olan kişilerin kilo kontrolü yapması ve sedanter yaşamdan uzak kalması gerekmektedir. Uzmanlar düzenli egzersiz yapan kişilerin diyabet rahatsızlığını kontrol altına alabildiğini önemle belirtmektedir. Bunların yanı sıra bazı kişilerde kandaki şekerin kontrol altına alınabilmesi için doktorlar tarafından verilen ilaçların kullanılması ve zorda kalınan durumlarda insülin takviyesi verilmesi gerekebilmektedir. Ancak hiperglisemi rahatsızlığı olan kişilerin yaşamlarını düzenlemesi temel gerekliliktir.

Hiperglisemi Hangi Hastalık İçin Önemli Bir Belirtidir?

Hiperglisemi oldukça riskli bir hastalıktır. Hatta hiperglisemi hangi hastalık için önemli bir belirtidir diye sorgulayıp öğrendikten sonra ona göre dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü hiperglisemi aslında diyabet hastalığının bir önceki adımıdır. Hiperglisemi geliştiren kişilere diyabet teşhisi konulmaktadır. Dolayısıyla en az kanser kadar tehlikeli olan diyabet rahatsızlığı vücutta hiperglisemi gelişmesinin ardından ortaya çıkmaktadır.

Hiperglisemi Belirtileri

Hiperglisemi gibi önemli bir rahatsızlığın nasıl ortaya çıktığı merak konusudur. İşte hiperglisemi belirtileri arasında öne çıkanlar;

Ağızda kuruluk,

Aşırı su tüketimi,

Sık sık idrara çıkma ihtiyacı,

Güçsüz ve halsiz hissetme,

Karında ağrı,

Nefesin meyveli aseton gibi kokması

Hiperglisemi Tedavisi

Hiperglisemi tedavisi aslında sağlıklı yaşamla eş değerdir. Özellikle kilolu insanlarda daha fazla yaşanan hiperglisemiden kurtulmak için fazla kiloların verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra sedanter yaşamdan uzaklaşılarak düzenli egzersiz yapılması ve stresten uzak kalınması da faydalıdır. Ancak doktorun gerekli gördüğü durumlarda ilaç tedavisi de gerekli olabilmektedir.