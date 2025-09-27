Habertürk
        Haberler Sağlık İyi bir uyku rutini oluşturmak için uzmanından tavsiyeler - Haberler | Sağlık Haberleri

        İyi bir uyku rutini oluşturmak için uzmanından tavsiyeler

        Kaliteli bir uyku, yaşam enerjisi, dikkat ve enerjik hissetme üzerinde olumlu etkiler sağlıyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, iyi bir uyku düzeninin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, sağlıklı uyku rutininin nasıl oluşturulacağını anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:59 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:59
        • 1

          Düzenli ve kaliteli uyku, hem fiziksel sağlığı hem de ruhsal sağlığı iyileştiriyor. İyi uyumanın saymakla bitmeyen faydaları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şenol, "İyi uyumak, günümüzde sahip olduğumuz en değerli kaynaklardan biridir. Başarılı bir yaşam için uykuya gereken önemi göstermek gerekir.

        • 2

          Her gece aynı saatte yatağa gitmek ve aynı saatte kalkmak, biyolojik saatle uyum içinde olmayı sağlar. Vücudun biyolojik saati belirli bir düzende çalışır.

        • 3

          Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak, metabolizma ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yapar. Bu düzen hayata entegre edildiğinde ise enerjik ve zinde olmaya katkıda bulunur" dedi.

        • 4

          YATMADAN ÖNCE ELEKTRONİK CİHAZLARI UZAKLAŞTIRIN

          Yatmadan önce yapılan bazı alışkanlıkların uyku kalitesini doğrudan etkileyebileceğine değinen Doç. Dr. Şenol, “Özellikle akşamdan önce kafein ve alkol alımına dikkat edilmelidir.

        • 5

          Kafein, uykuya geçişi zorlaştırabilir ve uykunun derinliğini azaltabilir. Alkol ise uykuya dalmayı hızlandırsa da, uyku döngüsünü bozarak sabahları daha yorgun uyanmanıza neden olabilir.

        • 6

          Ayrıca yemeklerden hemen sonra yatmaktan kaçınılmalı çünkü mide problemleri uyku kalitesini olumsuz yönde etkiler” diye konuştu.

        • 7

          Akşam saatlerinde elektronik cihazlardan uzak durulmasının önemini vurgulayan Doç. Dr. Şenol, "Telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi elektronik cihazlar, mavi ışık yayarak uyku düzenini bozar.

        • 8

          Bu ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya geçişi zorlaştırır. Yatmadan en az 30 dakika önce elektronik cihazlardan uzak durmak, uyku kalitesini artıracaktır" dedi.

        • 9

          UYKU SÜRESİ NE OLMALI?

          Uyunan ortamın, kaliteli bir uyku için önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şenol, "Uyunan odanın karanlık, sessiz ve serin olması uykuya geçişi kolaylaştırır.

        • 10

          Ayrıca rahat bir yatak ve uygun bir yastık seçimi uyku kalitesini doğrudan etkiler. Yatmadan önce rahatlatıcı bir ortam hazırlamak, daha derin ve dinlendirici bir uyku uyumaya yardımcı olacaktır.

        • 11

          Her bireyin uyku ihtiyacı farklıdır ancak yetişkinler için 7-9 saatlik uyku süresi genellikle yeterli kabul edilmektedir diyen Doç. Dr. Şenol, “Bununla birlikte uykunun kalitesi, süresinden daha önemlidir.

        • 12

          Kaliteli bir uyku, sadece uyku süresiyle değil aynı zamanda uyku döngüsünün düzgün işlemesiyle de ilgilidir.

        • 13

          Yeterli uyku almak; vücudun kendini yenilemesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihinsel sağlığı iyileştirir.

        • 14

          Uyku süresini takip etmek için bir uyku uygulamasından yararlanılabilir. Vücudu dinlemek ve eğer sabahları yorgun hissediliyorsa, uyku süresini artırmak gerekebilir" dedi.

