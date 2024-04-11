En güzel bayram mesajları ile sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı kutlayın
Ramazan Bayramı tüm hızıyla devam ederken; bu özel zaman, aile ve akraba ziyaretleri ile kutlanıyor. Bu süre içerisinde sevdiklerinizin bayramını, bayram mesajları yoluyla da kutlayabilirsiniz. Sizler için en güzel, kısa, uzun, dualı ve farklı birçok bayram mesajı derledik. İşte, hayırlı bayramlar mesajları...
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Ramazan Bayramı coşkusu sürerken akraba ziyaretleri ve bayramlaşma da devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından kutlanan bayramda sevdiklerinize göndermeniz için en iyi bayram mesajlarını derledik. İşte, uzun, kısa, resimli, dualı 'Hayırlı Bayramlar' mesajları...
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Bayram sadece kutlama değil, küslerin barıştığı, gönüllerin bir araya geldiği kutsal bir zamandır. İyi bayramlar!
Hüznümüzü, acımızı ve yalnızlığımızı paylaştığımız bu mübarek Ramazan Bayramı'nda, dostluğun, sevginin ve geleceğin en güzel duygularıyla bir araya gelmenizi dilerim. Birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam ettiği bu özel zamanlarda, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmenizi temenni ederim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Ramazan ayının bereketiyle gelen bayram coşkusuyla yüreklerimizi şenlendirirken, dualarımızın kabul olmasını dilerim. Bayramınız mübarek olsun, herkese huzur ve mutluluk getirsin.
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
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Ramazan'ın manevi atmosferiyle sarıldığımız bu mübarek bayram gününde, duaların en samimi ve içten haliyle seninle olmak istedim. Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bu özel zaman diliminde, tüm dualarımızı Cenab-ı Hak kabul etsin, yüzümüzü güldürsün. İyi Bayramlar!
Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve sevgi dolu günler dilerim. Bayramınız mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle.
Ramazan'ın manevi ikliminden sonra gelen Bayram coşkusuyla dolu dolu yaşayın. Dualarınızın kabul olması, huzur dolu bir Bayram geçirmeniz dileğiyle... Bayramınız mübarek olsun!
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Bayramınız mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle.
Bayram sevinci yüreklerinizi dolsun, sağlık ve huzur getirsin. Herkese mutlu bayramlar!
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Bugün, binlerce duaların kabul olduğu, gönüllerin birbirine yaklaştığı, sevinç ve neşe dolu bir gün. Ramazan Bayramı'nın bereketiyle her yuvada huzur ve mutluluk dolsun. Kardeşlik bağlarımız güçlensin, sevgi ve hoşgörü her zaman egemen olsun. İyi bayramlar!
Ramazan'ın bereketi ve bayramın coşkusu hepimizin olsun. Hayırlı bayramlar!
En kalbi duygularımla Ramazan Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel anılar biriktirmenizi temenni ederim. Bayramınız kutlu olsun!
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Ramazan'ın son sahnesi Bayram ile geliyor, yürekler bir kez daha sevince doyuyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sevdiklerimizle nice mutlu bayramlar yaşamayı nasip etsin. Bayramınız mübarek olsun!
Gönlünüzden ne geçiyorsa, dualarınızın kabul olması dileğiyle... Bayramınız kutlu olsun!
Ramazan'ın bereketiyle aydınlanan gönüller, Bayramla coşar, sevinç dolu kutlamalarla. Dualarımız kabul olsun, sevdiklerimizle bir arada. Sağlıkla, mutlulukla dolu nice bayramlar geçirilsin inşallah.
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EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Rabbim, dualarımızı kabul etsin, yolumuzu aydınlatsın. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara birlikte ulaşabilmeyi diliyorum. Ramazan Bayramın mübarek olsun!
Gönlünüzdeki sevgi bereketi, yüzünüzde tebessümle yansısın. İyiliklerin hiç eksilmediği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir bayram diliyorum. Bayramınız kutlu olsun!
Bayram sabahı güne güzelliklerle uyanırken, sevinç dolu yüreklerle doluyor kalbimiz. Bayramınız kutlu, sevgi dolu olsun, her yüzünüzde tebessüm eksik olmasın.
Bayram sevinci yüreklerde, mutluluk her yerde. İyi bayramlar!
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Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz neşeli ve huzurlu günler dilerim.
Sevdiklerinizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağınız nice bayramlara.
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Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İyi bayramlar!
Sevgiyle kucaklaşmanın, gönüllerin birleştiği bu güzel günde, iyi bayramlar dilerim.
Rabbimiz, dualarınızı kabul etsin, sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!
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Bayramın bereketi üzerinizden eksik olmasın, sevgi ve saygıyla geçen nice bayramlar dilerim.
Kardeşliğin, sevginin ve barışın yoğun yaşandığı nice bayramlara.
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ETKİLEYİCİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Bayramın coşkusunu, sevincini ve huzurunu yürekten hissettiğimiz bu güzel günlerde, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirmenizi dilerim.
Gönüllerin en güzel dilekleriyle, sevgi dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İyi bayramlar!
Bugün dualarımızın gücüyle yüreklerimizi aydınlatıyor, sevgi ve barış dolu bir bayram diliyoruz. Koruyucu meleklerin kanatlarını üzerimize gerip bizi kucaklasın, huzur dolu günlerin başlangıcı olsun. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
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Bayramınız kutlu olsun! Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.
Bayramın coşkusu yüreklerinizde olsun, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz keyifli günler dilerim.
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Yüce Rabbimizin rahmet ve bereketinin coştuğu bu mübarek Ramazan Bayramı'nda, sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Geçmişin sıkıntılarını geride bırakıp, geleceğe umutla bakmanızı dilerim. Bayramınız kutlu olsun, tüm dualarınız kabul olsun!
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
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Ramazan ayı boyunca dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını diledik, şimdi ise bu duaların meyvesini bayram coşkusuyla toplama zamanı geldi. Yüreklerimiz bir kez daha sevgi, şefkat ve hoşgörüyle dolarken, bayramın getirdiği huzur ve mutlulukla birlikte yeni umutlar ve hayaller yeşerecek. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara erişmenizi diler, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
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FARKLI RAMAZAN BAYRAMI SÖZLERİ
Güzellik ve huzur dolu bir Bayram için dualarımızı yükseltiyor, sevdiklerimizle bir arada olmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Büyüklerimizin kıymetli ellerinden, küçüklerimizin masum gözlerinden öpüyor, tüm sevdiklerimize en içten dileklerimizi iletiyoruz.
Ramazan'ın bereketiyle dolup taşan bu günlerde, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bayram geçirmeniz dileğiyle.
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DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Ramazan'ın bereketi, huzuru ve güzellikleriyle dolu bir bayram dilerim. Yürekleriniz sevgiyle dolup taşsın, dualarınız kabul olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
Ramazan ayının feyzini, bereketini ve manevi güzelliklerini üzerinizden eksik etmeyeceği bir bayram dilerim. Sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayın. Bayramınız mübarek olsun!
Ramazan Bayramınızı en samimi duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve bereket dolu günler geçirmenizi temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun!
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Ramazan ayının rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir bayram dilerim. Gönülleriniz sevgiyle dolup taşsın, yüzünüzde tebessümler hiç eksik olmasın. Bayramınız mübarek olsun!
Bin damla sevgi ve hoşgörü serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne. Bu mübarek Bayram'da bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun. Sevdiklerinle birlikte huzur dolu, mutlu bir Bayram geçirmen dileğiyle. Bayramın mübarek olsun!
Ramazan'ın bereketi, sevgi dolu bayramınızı süslesin. İyi bayramlar!
Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle.
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Nice bayramlarda buluşmak ümidiyle, en içten dileklerimle hayırlı bayramlar dilerim.
Sevgi ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bu özel günlerde, tüm dertlerinizin son bulmasını dilerim. Bayramınız mübarek olsun!
Bayramınızı en samimi duygularımla kutlar, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz güzel günler dilerim.