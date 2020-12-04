Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyi Aile Babası'nda Damla karakterine hayat veren Ecrin Su Çoban sosyal medyanın gündemine oturdu. İyi Aile Babası'nın Damlası Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında? İşte Ecrin Su Çoban'ın abone sayısı ve şarkıları
ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ecrin Su Çoban merak ediliyor. 16 Kasım 2006'da dünyaya gelen Ecrin Su Çoban 14 yaşında bir Youtuber. O Ses Çocuklar yarışmasında yarı finale kalmasıyla adından söz ettiren Ecrin Su Çoban Serenay Sarıkay'la birlikte Alice Müzikali'nde rol alarak oyunculuğa başladı.
ECRİN SU ÇOBAN YOUTUBE ABONE SAYISI KAÇ?
2019 da Masal Şatosu: Sihirli Davet filminde rol alan Ecrin Su Çoban, Afili Aşk dizisinin şarkısını seslendirdi. Youtube'da 1 milyon 540 bin takipçisi bulunan Ecrin Su Çoban'ın Pembe Günlüğüm isimli bir şarkısı da var.
ECRİN SU ÇOBAN PEMBE GÜNLÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ
Gönlüm büyüktü
Ben küçücüktüm
Çalıştım durmadan
Aşka büründüm
İnandım yılmadım
Bazen üzüldüm
Hasta olsamda
Size mutlu göründüm
Çekmecemde saklı pembe günlüğüm
Hayallerimi hep içine gömdüğüm
Gerçek oldu hepsi bu günlerde
Yenilerini ekledim güzelce
Güçlü oldum hep tuttum sözümü
Sende kur hayal yatma sırtüstü
Dinleme onları göster gücünü
Avuçlarına sığar gökyüzü
Hayallerim vardı benim
Başaracağım hallederim
Sende benim gibi iste yeter
Hayallerim vardı benim
Başaracağım hallederim
Sende benim gibi iste yeter
Gönlüm büyüktü
Ben küçücüktüm
Çalıştım durmadan
Aşka büründüm
İnandım yılmadım
Bazen üzüldüm
Hasta olsamda
Size mutlu göründüm
Çekmecemde saklı pembe günlüğüm
Hayallerimi hep içine gömdüğüm
Gerçek oldu hepsi bu günlerde
Yenilerini ekledim güzelce
Güçlü oldum hep tuttum sözümü
Sende kur hayal yatma sırtüstü
Dinleme onları göster gücünü
Avuçlarına sığar gökyüzü
Hayallerim vardı benim
Başaracağım hallederim
Sende benim gibi iste yeter
Hayallerim vardı benim
Başaracağım hallederim
Sende benim gibi iste yeter
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