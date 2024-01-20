Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        53
        Galatasaray
        GS
        51
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Ivo Vieira: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Ivo Vieira: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Oyuncularım bunun için çok çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar. 4-0 gibi güzel bir galibiyet aldık. Oyun planına sadık kaldılar. Galip geleceklerine inanmıştılar bu da skora yansıdı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 23:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vieira: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig´in 21´inci haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş´ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Ivo Vieira, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ivo Vieira, "Bugün iyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularım bunun için çok çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar. 4-0 gibi güzel bir galibiyet aldık. Oyun planına sadık kaldılar. Galip geleceklerine inanmıştılar bu da skora yansıdı" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK"

        Yeni transferler Umut Nayir ve Mame Thiam´ın galibiyette kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Vieira, "Umut bize bugün yardımcı oldu. Thiam da öyle. Doğru noktalara, nokta transferler yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Thiam ile birlikte 2 bölgeyi yaptık. 4-5 bölgeye transfer gerekiyordu. 2 tanesini kadromuza kattık. Transferlerimiz daha devam edecek. Bunlarla beraber daha güçlü olacağız. Bunun yanında sezon başından beri oynayan oyuncuları da unutmamamız gerekiyor" dedi.

        "FERNANDO SANTOS BÜYÜK BİR HOCA"

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos´un önemli bir isim olduğunu belirten Vieira, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Bugün Beşiktaş´a karşı önemli bir galibiyet aldık. Biz bunun için bir oyun planı kurduk oyuncularımla. Onlar da bu oyun planına sadık kaldılar. Fernando Santos büyük bir hoca. Avrupa´da şampiyonluk kazanmış bir isim. Beşiktaş´ta da iyi işler yapacaktır. Bugün ona karşı kazanmak benim için de iyi oldu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa