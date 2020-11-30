Ünlü tasarımcı kendisinin ise bu tarz kıskançları olmayan bir kadın olmadığını ifade etti: "Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü top modelle podyuma çıktım, ancak hiç kimseyi kıskanmadım. Ben çok çalıştım, bu günlere gelene kadar büyük tecrübelerim oldu."