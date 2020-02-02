İzleyenler hatırlayacaktır, Celal Şengör ve İlber Ortaylı ile birlikte yaptığımız Teke Tek Bilim programlarında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yapılacak yeni kütüphaneden söz etmiş ve bu kütüphane için yardımlarınızı beklediğimizi söylemiştik birkaç kez. Yardım falan gelmedi pek ama kütüphanenin projesi artık ortaya çıktı.

Mimar Gökhan Avcıoğlu’nun GAD Mimarlığın çatısı altında ekibiyle beraber hazırladığı proje benim çok hoşuma gitti.

İnşallah para bulunabilir de bu şahane proje hayata geçer.

Buyurun size İTÜ’nin yeni “Kütüphanesi”: