İTÜ'den öğrenci yurdu açıklaması: Yurtta kalan hiçbir öğrencimiz mağdur edilmemiştir

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Üniversiteden yapılan açıklamada, İstanbul gibi metropollerde yaşanan yoğun kira artışlarından özellikle öğrencilerin en fazla etkilenen grup içerisinde yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda üniversitenin öğrencilerine sağladığı yurt olanaklarını artırmak adına bir çabanın içine girdiği vurgulanan açıklamada, yurtların kapasitesini yükseltmek adına birçok çalışma yapıldığı ifade edildi.

Tadilat ve düzenlemelerle yurtların daha konforlu hale getirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, üniversitenin geçen yıl yurt kapasitesini ciddi oranda artırarak mevcut yatak sayısını 4 bin 900'den 5 bin 800 seviyesine yükselttiği bilgisi verildi.

Geçen yıl projelendirilen yeni öğrenci yurt binaları için de çalışmalar başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Mezunlarımız ve Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle üniversitemizin yurt kapasitesini artırarak çok yakında yurt binalarımızı öğrencilerimizin hizmetine açacağız. Toplam 3 bin 200 kişilik kapasite artırımı sağlayacak olan yeni yurt binalarımızla mevcut yurt kapasitemiz toplam 9 bin seviyesine ulaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

GÜMÜŞSUYU ÖĞRENCİ YURDU'NDA KULLANIM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Son bir haftadır farklı vesilelerle gündeme gelen Gümüşsuyu Öğrenci Yurdu'nda da benzer bir kullanım değişikliğine gidildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Burada amaç bazı sosyal medya hesaplarında bahsedildiği gibi kız öğrencilerimizi mağdur etmek veya onları barınma sorunu ile baş başa bırakmak değildir. Tam aksine mevcut yurtları en optimum düzeyde kullanarak ihtiyacı olan her öğrencimize yurt olanağı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimizin barınma sorununa öncelikli amaç niyetiyle yaklaşan bir üniversite olarak hiçbir öğrencimizi mağdur etmemiz düşünülemez. Gümüşsuyu Öğrenci Yurdu'ndaki kız öğrencilerimizin tamamı Ayazağa Yerleşkemizdeki yurtlara yerleştirilmiş, yurtta kalan hiçbir öğrencimiz mağdur edilmemiştir. Bunun yanı sıra şehir kampüslerimizde eğitim alan kız öğrencilerimizden 650 civarı öğrencimiz halihazırda Ayazağa Yerleşkemizde bulunan yurtlarımızda kalmaktadır."