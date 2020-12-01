AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracatımız için bir dizi 'Anti-Kovid 2021' tedbirlerinin, özel sektörümüzün dayanıklılığını artıracağı, yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması için kıymetli olacağı inancındayız." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine, pandemi ile geçen bir yılın ardından 2021’e girmek için gün sayan İstanbul iş dünyasının en büyük temsilcisi İTO’nun ve özel sektörün beklentilerini 8 başlık halinde açıkladı.

2021 yılının koronavirüsün ve aşılı insanların birlikte yaşayacağı bir yıl olacağına işaret eden Avdagiç, "İş dünyası olarak 2021’de umutlarımızı tek başına aşıya bağlamadık. Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021’de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak 2021’de ekonomi politikalarının oluşumunda ve reel sektörle uyum içinde uygulanmasında aktif rol oynamaya devam edeceklerini belirterek, “Ekonominin iyi işlemesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine İstanbul özel sektörü olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İTO’nun 2021 yılı faaliyetlerini "Üretim ve İhracatta Anti-Kovid 2021" teması üzerine kurduğunu bildiren Avdagiç, “Kovid-19’da ilk dalgayı atlattığımız gibi ikinci dalgayı da en hızlı atlatan ülkelerden biri olmak için hep birlikte çalışacağız. Bu konuda Türkiye’deki üç işletmeden 1’ini temsil eden İTO olarak üyelerimizi koordine edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

İTO’nun özel sektör önerileri

Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracat için bir dizi "Anti-Kovid 2021" tedbirlerinin, özel sektörün dayanıklılığını artıracağı ve yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapılması açısından kıymetli olacağı inancını taşıdığını söyledi.

Avdagiç, "Anti-Kovid 2021 önerileri" şeklinde adlandırdığı ve özel sektöre dayanıklılık katacağını ifade ettiği önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Sosyal izolasyon kuralları gereği kamunun kararı ile kapalı olmasına karar verilen ve İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müessesenin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması özel sektör için değerli bir destek olacaktır. Ayrıca bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kar tutarında faizsiz kredi desteği verilmesinin de adeta bir ‘yokuş kalkış desteği’ vazifesi göreceği kanaatindeyiz.

Diğer yandan kapanan ya da önemli bir ciro kaybına uğrayan işletmelerimizin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi de 2021 için tüm gücümüzle istihdam ve üretimi koruma kabiliyeti getirecektir. Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulabilir. Ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi de kayda değer bir destek sağlayacaktır."

Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hükümetin tam zamanında etkin tedbirlere başvurduğunu belirten Avdagiç, "Özellikle 25 Mart’ta uygulamaya alınan Kısa Çalışma Ödeneği çok fayda sağladı. Bu mekanizmanın etkisini artırabilmek için yeni bir adım daha atılarak, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeni başvuru imkanı tanınması’ önerisinde bulunuyoruz. Özellikle faaliyetleri durdurulan ya da faaliyetleri kısıtlanan sektörlerde çalışanların tamamının Kısa Çalışma kapsamında değerlendirilmesi ve 30 Haziran’dan sonra işe başlayanlara da ödeneğe başvuru hakkı tanınması istihdam piyasamıza yeni bir soluk getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Anti-Kovid 2021 reçetesi"ne ilişkin ayrıca şunları kaydetti:

"Salgın hastalık sebebiyle oluşan iş kaybını telafi etmek üzere ilave olarak işe alınan çalışanımızın ‘deneme süresi’ ile sınırlı olmak üzere işten çıkarma yasağı kapsamına dahil edilmemesinin özellikle sanayi sektöründe yeni istihdamın önünü açacağı kanaatindeyiz. Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı iş dünyamızın can kulağıyla beklediği düzenlemeler kapsamındadır. İş dünyamızın birikmiş kamu alacaklarının var olan kamu borçlarından mahsup edilmesi ve bu alacakların teminat olarak değerlendirilmesi özel sektörün finansman talebini ciddi ölçüde azaltacak bir düzenleme olur. Bu düzenlemenin faiz oranlarının geri gelmesi sürecine de katkı sunacağını düşünüyoruz. "

- “İstanbul Türkiye ihracatındaki payını korumayı başardı”

İTO Başkanı Avdagiç, “Pandemi süreci, bize bir şeyi gösterdi. Üretimden pazarlamaya değin, geniş ölçekte dijital çağa en hızlı şekilde uyum sağlayan, açık ara öne geçecektir.” dedi.

Pandemi döneminin Türkiye için doğru bir strateji ile sıçrama dönemine dönüşebileceğini belirten Avdagiç, “Üretim kompozisyonunda Türkiye öne çıkarken 2021 ülkemiz için güçlü ihracat yılı olacaktır. Bu yüzden reel sektör ve hükümet olarak odaklanmamız gereken tek konu, milli üretim ve ihracattır. İstanbul yılın ilk 10 ayında 54 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının yüzde 43,2'sini tek başına gerçekleştirdi. Geçen yıl bu oran yüzde 42,6 idi. İstanbul pandemi şartlarına rağmen Türkiye ihracatındaki payını korumayı başardı.” diye konuştu.