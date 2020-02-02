02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89´unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.
İTO verilerine göre, salatalık fiyatlarını yüzde 40.87 ile domates, yüzde 36.48 ile mandalina, yüzde 35.46 ile yeşil soğan, yüzde 28.45 ile kabak fiyatları ve yüzde 23.67 ile "mahkeme ve avukatlık" ücretleri izledi.
En çok düşen etek fiyatlarını, yüzde 15.36 ile kadın pardesüsü fiyatları, yüzde 14.52 ile kadın kazak fiyatları, yüzde 13.92 ile kadın elbise fiyatları, yüzde 13.80 ile çocuk ceket fiyatları ve yüzde 13.77 ile çocuk pantolon fiyatları izledi.
İstanbul´da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak ayında yüzde 0.58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi de yüzde 1.68 arttı ve böylece perakende fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 12.78, toptan fiyatlardaki yıllık artış da yüzde 7.92 olarak gerçekleşti.
Ocak ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre;
- Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları yüzde 6.92,
- Diğer Harcamalar grubu yüzde 5.56,
- Gıda harcamaları yüzde 1.78,
- Ev Eşyası harcamaları yüzde 0.52 artarken,
- Giyim Harcamaları yüzde 8.09,
- Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamaları yüzde 1.45,
- Konut harcamaları yüzde 0.18,
- Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları yüzde 0.01 düştü.
Toptan fiyatlar bir önceki aya göre;
- Kimyevi Maddeler Grubu yüzde 20.87,
- İşlenmemiş Maddeler Grubu yüzde 1.44,
- İnşaat Malzemeleri Grubu yüzde 1.34,
- Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubu yüze 0.19,
- Gıda Maddeleri grubu yüzde 0.13 yükseldi, Madenler ve Mensucat Grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.
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