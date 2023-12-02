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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

        Kasımda fiyatı en çok artan ürün yüzde 36,44 ile palto olurken, pırasa yüzde 15,18 düşüşle fiyatı en çok azalan ürünlerin başında geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:37
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        En çok palto zamlandı
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        İstanbul'da, kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 36,44 ile palto olurken, düşüşte yüzde 15,18 ile pırasa başı çekti.

        İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, kasımda İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla açıkladı.

        Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 135'inin perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi.

        Kasım ayında, giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan palto yüzde 36,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

        Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları ise gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 31,43 ile yaş üzüm, yüzde 20,48 ile çikolata, erkek giyim harcamaları alt grubundan yüzde 20,08 ile pardesü, kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 17,98 ile maç giriş ücreti, kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 17,95 ile manto oldu.

        FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

        Kasımda, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan pırasa, yüzde 15,18 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

        Pırasayı, gıda harcamaları grubundan yüzde 13,67 ile maydanoz, yüzde 12,56 ile kıvırcık salata, yüzde 11,96 ile limon, yüzde 11,09 ile ıspanak ve yüzde 8,61 ile lahana takip etti.

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