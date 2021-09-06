AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısından bahsettiklerini belirterek, "Bu aynı zamanda bir ücretlendirme, maaş sıkıntısıdır. Evet, Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde gözden geçirmek, tekrar değerlendirmek durumunda." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş dünyasının son dönemde sıklıkla dile getirdiği eleman sorunu ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı.

İstanbul'da 630 binden fazla işletmenin üye olduğu İTO'nun Başkanı Avdagiç, artık "ara eleman" değil, "ana eleman" tabirini de kullandıklarını ifade ederek, "İş dünyası, bugünden sonra bu seviyedeki yetenekli mavi yakalılarımıza, personelimize daha makul ücretler ödemek durumunda olacak. Ama büyük resme baktığımız zaman meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının kapasitelerinin gözden geçirilmesi ve yeni teknolojilere uygun elemanlar yetiştirilmesi gereği üzerine daha çok düşünmeliyiz." dedi.

Avdagiç, ara eleman ücretlerinin gözden geçirilmesi konusundaki önerisini anlatırken, "Basit bir örnek vereyim; İstanbul'da bir genç, nasıl ki motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda söz gelimi bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli." ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE MEZUNU 6 AY KURSA GİDİP CNC OPERATÖRÜ, ERP YETKİLİSİ OLABİLİR"

Şekib Avdagiç, üniversite mezunları için alternatif sanayi eğitimi önerisini aktarırken, üniversite mezunu ancak iş bulamayan, kendisine, ailesine ve iş dünyasına katkı sağlamak için alternatif yön arayanların mutlaka bulunduğunu kaydetti.

"Öncelikle bu gençlerin ortaya çıkmasını sağlayarak, onlara ulaşarak, ihtiyaçlarını ve arzularını karşılayacak şekilde, onları çok hızlı birtakım ikincil kurslarla mesleğe ve iş hayatına kazandırabiliriz" diyen Avdagiç, öğrencinin iş potansiyeli düşük bir bölüm okumuş olabileceğini ya da öğrendiklerini yeterli bulmayabileceğini söyledi.

Avdagiç, "Yeni mezun öğrenci, kendini emek sektörünün ihtiyaç duyduğu, talep ettiği mesleki alanlarda geliştirmek isteyebilir. Söz gelimi 6 ay kursa gidip CNC operatörü, ERP yetkilisi olabilir, kalite kontrolcü olabilir, nitelik gerektiren her görevi alabilir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda lojistikten bakım işlerine kadar birçok alanda açık pozisyonlar var. Böylece hem gençlerimizin işsiz kalmasını önlemiş, reel piyasa gereksinim ve gerçekleriyle örtüşen bir çözüm üretmiş oluruz hem de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamış oluruz." şeklinde konuştu.

Avdagiç, üniversite mezunlarının, alacakları ikincil eğitimle birlikte daha yüksek maaşla işe başlayacakları için iş hayatlarına daha nitelikli şekilde devam edebileceklerini söyledi.

KOLAY BİR İŞ DEĞİL

İTO Başkanı Avdagiç, "üniversite mezunları bu eğitimleri tercih etmeyebilir" düşüncesinde olanlar bulunabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"'O kadar üniversite okudum, 6 ay da ilave eğitim aldım, sonra mavi yakalı olacağım' diye de düşünebilir. Bizim bu düşüncenin olumsuzluklarını ortadan kaldıracak, piyasada geçerli meslek sahibi olmanın önemini vurgulayan tanıtımlara ağırlık vermemiz lazım. Burada temel olan, insani şartlarda ve ücretlerde çalışma imkanının sağlanmasıdır. Gençlerimiz kendi gelecekleri için, ülkemizin geleceği için yeni bir dünya kurmanın kendi tercihleriyle mümkün olduğunu göreceklerdir."

Meslek liselerinin piyasa beklentilerine uygun olacak şekilde yeniden kurgulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Mesleki eğitimin müşterisi ağırlıklı olarak elbette iş dünyası. Özel sektörün çok yoğun bir şekilde mavi yakalı yetişmiş, üretime katkı verecek gençlere ihtiyacı var." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına yeni atanan Mahmut Özer'in mesleki eğitim konusundaki duyarlılığına şahit olduklarını belirten Avdagiç, "Piyasa beklentileri ile eğitim sisteminin çıktılarını eşleştirecek bir yapıyı hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Yeni Milli Eğitim Bakanımızın deneyimiyle mesleki eğitim konusunda sonuç odaklı adımlar atılacağına inanıyoruz." diye konuştu.