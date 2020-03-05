05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazipaşa'da yetişen birçok tropikal meyveden sadece biri olan muz, ilçede 3 bin 500 dekar örtü altı, 13 bin 400 dekar açık alanda üretiliyor. Yılda yaklaşık 81 bin ton rekolte elde edilen yerli muz, fabrikalarda işlenip Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilerek, tüketiciye ulaşıyor. Gazipaşa'da yetişen yerli muzlar son dönemde pazar tezgahlarının vazgeçilmezi haline gelirken, muz ithal edilmesinin de ciddi anlamda önüne geçti.
10 GÜN SARARTMA İŞLEMİ UYGULANIYOR
Gazipaşa'da muz üreticilerinin dallar halinde hasat yapığı muz meyveleri, araçlarla fabrikalara getiriliyor. Fabrikada tartıdan geçirilen muzlar askıda işlenmek üzere fabrikaya giriyor. Muz dalları ilk işçiler tarafından taraklara ayrılarak sulu bölmede temizleniyor. Temizlenen muz taraklar halinde poşetli kasalara konulup ağızları bağlanıp, paletlere istifleniyor. Paletlere istiflenen muz paketleri sarartma odasına alınıyor. Burada bir hafta 10 gün sararma işlemi gören muz, tırlara yüklenerek Türkiye'nin değişik bölgelerine gönderilerek tüketiciyle buluşuyor.
'GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR İYİ'
Muzkent Mahallesi'nde açık arazide muz yetiştiriciliği yapan Faruk Çelik, "Bu sene geçen yıla göre fiyatların iyi olmasından dolayı geçen yıl dekardan 14-15 bin lira kazanırken, bu yıl 17-18 bin liraya tekabül ediyor. Bu da bizim için tabii ki biraz avantajlı. Muz deposuna bahçemizden hasat yaptığımız muz dallarını kendi araçlarımızla getiriyoruz. Burada tartılıyor, işleniyor ve Türkiye'nin her bölgesine dağılıyor" dedi.
'SERA MUZUNA GÖRE DAHA AROMALI'
Muz sarartma fabrikası sahibi Cihan Özdemir de "Doğal ortamda açık arazide yetişen natürel ve organik muz, sera muzuna göre daha çok aromalı. Lezzeti çok güzel olan muzlar üreticiler tarafından fabrikamıza getiriliyor. Burada tartım işleminden geçen muz dalları yıkama aşamasına giriyor. Paketleniyor ve sarartmaya veriliyor. Ortalama bir hafta 10 gün içinde sararıyor. Bunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yolluyoruz. Tamamen doğaldır. Doğal ortamda yetişmektedir. İthal muzu şu anda tamamen bitirmekteyiz. Fiyatlar geçen yılın 1 lira üzerinde seyrediyor. Üreticilerimiz memnun" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!