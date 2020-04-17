Akyazı'nın Ömercikler Mahallesi 8070 Sokak'taki binada yalnız yaşayan Zeynep Akgün'e ulaşamayan çocukları annelerinin telefonu açmaması üzerine komşularını arayarak yardım istedi.

Komşuları, Zeynep Akgün'ün kapıyı açmayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ikinci katın balkonuna merdiveni dayayarak çıktı. Eve giren itfaiye ekibi, Zeynep Akgün´ü baygın halde buldu. Tansiyon rahatsızlığı bulunan Zeynep Akgün, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.