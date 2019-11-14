Lecce kentindeki Salento Üniversitesi Kültürel Miras Bölümü'nün önerisi ve rektörlüğün onayıyla İtalya'nın güneydoğusundaki "Salento" olarak anılan bölgenin tanıtımına yaptığı katkılardan ötürü Özpetek, üniversitenin "Salento'nun Tanıtım ve Kültür Elçisi" unvanına layık görüldü.

Üniversitede yapılan törenle Rektör Fabio Pollice'den unvan beratını alan Özpetek, bu unvanla onurlandırılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Rektör Pollice de Özpetek'e bu unvanı, sinematografik ve sanatsal üretiminin kültürel değerlerine yaptığı katkı ve Salento'nun tanıtımında üstlendiği rolden ötürü verildiğini ifade etti.

Yönetmenlik kariyerinde bugüne kadar 12 filme imza atan Özpetek, 2010'da "Serseri Mayınlar" ile 2014'te "Kemerlerinizi bağlayınız" filmlerini Lecce kenti ve civarında çekmişti.

Ferzan Özpetek, kısa süre önce de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından layık görüldüğü İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanlarından "Commendatore" unvanını almıştı.