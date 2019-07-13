13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fiat'ın hafif ticari modeli Ducato yenilendi. Ducato’nun 2020 yılı model ailesi Euro 6D emisyonuna sahip motor seçeneklerine kavuştuğu bildirildi.
Yenilenen Ducato’da, akıllı alternatör, elektrik kontrollü yakıt pompası ve eko modu gibi özellikleri bünyesinde barındıran Eko Paketi ile yakıt verimliliğine odaklanıldığı açıklanıyor.
Türkiye’de satışına 2019 yılının son çeyreğinden itibaren başlanması planlanan Ducato ayrıca, ilk kez 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek.
Fiat Professional dünyasının ilk yüzde 100 elektrikli seri üretim ticari aracı Ducato Electric’in ise Türkiye’de 2020’nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.
2.3 LİTRELİK MOTOR İLE GELİYOR
Ducato’nun yeni motorunu 2.3 litre hacimli ve 120 HP güç üreten Multijet 2 oluştururken, bu motor 320 Nm maksimum tork üreterek, yerini aldığı 2.0 litre hacimli motora kıyasla güç ve tork değerini yüzde 10 arttırıyor.
Bununla beraber Ducato’da yine 2.3 litre hacimli 140 HP güç ve 350 Nm tork üreten versiyon da tercih edilebiliyor. 140 HP’lik motor seçeneği, manuel şanzımanın yanı sıra 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle de satışa sunuluyor.
Aynı motorun güçlü versiyonu ise 9 ileri otomatik şanzımanla geliyor ve 160 HP güç ile 400 Nm tork üretiyor. Ürün gamının tepe noktasını ise 2.3 Multijet motorun 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten versiyonu oluşturuyor.
Bu motor manuel şanzımanla kombine edilirken, aynı motor yeni 9 vitesli otomatik şanzımanla 450 Nm tork üretiyor ve yerini aldığı motorla kıyaslandığında yüzde 12 artışla sınıfının en yüksek tork değerine imza atıyor.
Yeni Ducato için özel olarak geliştirildiği açıklanan otomatik şanzıman sayesinde kullanıcıların, aracın performans ve tüketim seviyesini kullanım şartlarına göre uyarlayabildiği belirtildi.
3 FARKLI SÜRÜŞ MODU BULUNUYOR
Sürücülerin ‘Normal’, ‘Eko’ ve ‘Performans’ olmak üzere üç farklı sürüş modundan birini seçebildiği kaydedildi.
Ducato’da Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSA),Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi (RCP),Tam Fren Kontrolü (FBC),Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS),Lastik Basıncı Uyarı Sistemi (TPMS) gibi teknolojik yardımcı bulunuyor.
Ducato’nun yeni bilgi-eğlence sistemlerinde ise, Mopar imzasını taşıyan 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, USB girişi ve DAB radyo özellikleri yer alıyor. Ayrıca Ducato’da, araç boyut ve donanımlarını sisteme ekleyerek yeterince geniş veya yüksek olmayan sokakları belirleme seçeneği de sunuluyor.
Elektrikli versiyonun bin 950 kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.
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