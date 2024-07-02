İtalyan basınından transfer iddiası: Mourinho onu istiyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in yanına kaliteli bir orta saha takviyesi daha yapmayı planlarken, İtalyan basını, Jose Mourinho'nun bu bölge için istediği ismi duyurdu.
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Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.
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Başta forvet hattı olmak üzere bazı mevkilere takviye yapmak isteyen srı-lacivertliler için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
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İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Weston McKennie'yi kadrosunda görmek istiyor.
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Mourinho'nun Fred'in yanına fizik gücü yüksek bir orta saha daha istediği ve bu doğrultuda 25 yaşındaki ABD'li yıldızın transferi için çalışmaların başladığı kaydedildi.
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Juventus'tan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin orta saha hamlesi olarak ilk hedefinin McKennie olduğu belirtildi.
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F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Haberin detayında Mou'nun İtalya döneminden futbolcuyu yakından tanıdığı; McKennie'nin de Portekizli hoca ile çalışmak istediği için F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.
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Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen McKennie, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da çıktığı 34 maçta 7 asist yaptı.