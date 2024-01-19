İtalya’da iklim protestocularına karşı ‘eko-vandal yasası’: Tarihi yapılara zarar verenlere 60 bin euroya varan para cezası

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Getty Images Geçen yıl Floransa'nın tarihi Belediye Sarayı'nı boyayan protestocuların gözaltına alınma anı

Övgü Pınar | Roma

İtalya’da çevre eylemcilerinin tarihi-kültürel açıdan önemli yapılara zarar veren protestolarına daha ağır cezalar getiren yeni bir yasa parlamentodan onay aldı.

Geçen Temmuz ayında Senato’dan geçen, bugün de Temsilciler Meclisi’nden nihai onayı alarak yasalaşan düzenleme, kültür ve peyzaj varlıklarının tahrip edilmesi, bozulması, kirletilmesi gibi durumlarda yeni yaptırımlar getiriyor. Kültür Bakanlığı yasal düzenlemeyi ‘eko-vandallar yasası’ diye tanımlıyor.

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Halihazırda tarihi-kültürel önemi olan yapılara zarar veren eylemciler, ceza yasası kapsamında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Yeni yasa ise çevre eylemcilerine yeni idari para cezaları öngörüyor. Para cezaları 10 bin-60 bin euro arasında değişiyor.

Tasarının meclisten geçmesinin ardından bir açıklama yapan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, yasanın "ulusal kültüre saygı" amacı taşıdığını söyledi.

Bakan, yasanın ‘eko-vandallar’ diye nitelediği çevre eylemcilerini hedef aldığını vurguladı ve "Bir anıtı tahrif eden, bozan, ona zarar verenler, bu yerlerin eski durumuna getirilmesi için yapılan harcamaları devlete tazmin etmek zorunda olacak. Çok sayıda vakanın gösterdiği gibi, restorasyon için büyük meblağlar harcamak gerekiyor, bu masrafı artık İtalyanlar değil, zarardan sorumlu olanlar karşılayacak" dedi.

Kültür Bakanı, yeni yasayla öngörülen idari para cezalarının suç eyleminin işlendiği yerin yerel yöneticileri tarafından hızla uygulanacağını da vurguladı.

Muhalefet sıralarından ise yasa tasarısına farklı yaklaşımlar geldi. Liberal kanattaki Eylem ve Yaşayan İtalya partileri çekimser kalırken merkez soldaki Demokratik Parti ile sol kanattaki Yeşiller-İtalyan Solu ittifakı yasaya karşı çıktı.

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Yasaya karşı çıkanlar ise çevre eylemcilerinin kullandığı boya gibi malzemelerin yol açtığı hasarın kalıcı olmadığını vurguluyor.

İtalyan Solu lideri Nicola Fratoianni, protestoların demokrasinin temeli olduğunu vurguladı.

5 Yıldız Hareketi de yeni yasayla getirilen para cezalarının orantısız biçimde yüksek olduğunu belirtti.

İtalya'da Roma, Floransa, Venedik gibi birçok kentte tarihi-kültürel mekanlar son yıllarda çevre eylemcilerinin boyalı ya da tutkallı gösterilerine hedef olmuştu.

Ultima Generazione (Son Nesil) isimli iklim değişikliği eylemcileri başkent Roma’da Senato binası, Floransa katedrali, Venedik’teki San Marco Bazilikası gibi sembolik yapıların önünde boyalı eylemler gerçekleştirmiş, Vatikan Müzesi’nde de bir heykelin kaidesine ellerini tutkallamıştı.

Getty Images Milano'da geçen yıl boyanan bir heykelin temizlenişi

Eylemcilere 6 ay hapis

Çevre eylemcilerine yönelik yeni cezalar içeren yasanın parlamentoda onaylanmasıyla aynı saatlerde, Bologna’daki bir davada da karar açıkladı.

Geçen Kasım ayında Bologna’da çevre yolunu kapatarak gösteri yapan iklim eylemcisi 3 kişiye 6 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan savcılığın göstericiler için 1 yıl hapis istediği ancak mahkemenin, eylemin ‘ahlaki ve sosyal’ motivasyonunu hafifletici neden sayarak en düşük cezayı verdiği belirtiliyor.

Eylemcilerin cezayı temyiz etmesi bekleniyor.