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        Haberler Sağlık İtalya’da bir ilk: Toskana Bölgesel Yönetimi, 'tıbbi yardımla ölüm' yasasını kabul etti - Haberler | Sağlık Haberleri

        İtalya’da bir ilk: Toskana Bölgesel Yönetimi, 'tıbbi yardımla ölüm' yasasını kabul etti

        Toskana Bölgesel Yönetimi, bölge meclisinde 'tıbbi yardımla ölüm' yasasını onaylayarak çoğunluğu Katolik olan ülkede bu hakkı tanıyan ilk bölge oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:20
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        İtalya'da bir ilk! Toskana ötanazi yasasını kabul etti
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        İtalya'nın orta kesimindeki Toskana Bölgesel Yönetimi, bölge meclisinde 'tıbbi yardımla ölüm' yasasını onaylayarak, çoğunluğu Katolik olan ülkede bu hakkı tanıyan ilk bölge oldu. Toskana Bölgesel Yönetim Meclisi, dün yapılan toplantıda 13'e karşı 27 'evet' oyuyla bölge genelinde uygulanacak ilgili yasayı kabul etti.

        Toskana'da geçerli olacak yasaya göre uygunluk kriterleri karşılanması durumunda, bölgesel sağlık hizmeti, kendi doktoru bu prosedürü uygulamak istemeyen hastalara 10 gün içinde gerekli ilacı ve sağlık personelini sağlayacak. Söz konusu yasa, doktorlara etik ya da ahlaki gerekçelerle bu sürece katılmama izni de tanıyor.

        MELONİ HÜKÜMETİ YASAYA İTİRAZ EDECEK

        Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi 'İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) Alfredo Antoniozzi, bu konuda karar almanın bölgelerin değil, ulusal parlamentonun işi olduğunu, hükümetin bu yasaya itiraz edeceğini ifade etti

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