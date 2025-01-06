İtalya Süper Kupa finali: İnter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Süper Kupası yarı finalinde Juventus'u 2-1 mağlup eden Milan, finale yükseldi. Öte yandan diğer yarı final müsabakasında Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Böylece, finalde karşılaşacak iki takım belli oldu. Peki, Milan ile Inter arasındaki final maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Süper Kupa finali Milan- İnter maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Süper Kupa Finaline sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda iki takım arasındaki heyecan giderek artıyor. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Inter - Milan karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, İtalya Süper Kupası finali detayları...
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İNTER- MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnter- Milan İtalya Süper Kupa finali maçı 6 Ocak Pazartesi (bugün) 22.00'de oynanacak.
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İNTER- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Arabistan'ın Al- Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
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İNTER MUHTEMEL 11
Sommer, Bisseck, S. de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mikhitaryan, Dimarco, Taremi, Martinez
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MİLAN MUHTEMEL 11
Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Musah, Fofana, Pulisic, Rejinders, Jimenez, Morata