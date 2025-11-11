İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 10. haftası, Lazio-Cagliari karşılaşmasıyla sona erdi.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Lazio, rakibi Cagliari takımını 2-0 geçmeyi başardı.

Milan, kendi sahasında ağırladığı Roma'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 21 puana ulaştı. Konuk Roma ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Napoli, kendi evinde Como ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. İki takım da 1 puan ile yetinirken bu sonuçla Napoli'nin puanı 22, Como'nun ise 17 oldu.

Verona'a ligin 10. haftasında konuk olan Inter, rakibini 2-1 yenerek 21 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Verona ise 5 puanda kaldı.

Juventus, Cremonese'yi 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Juventus bu mücadeleden sonra toplam puanını 18 yaparken Cremonese ise 14 puanda kaldı.

Udinese, zorlu mücadelede rakibi Atalanta'yı 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Torino ile Pisa ligin 10. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Torino 13 puana ulaşırken, Pisa ise 6 puana yükseldi.