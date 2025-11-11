Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftanın görünümü

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 10. hafta heyecanı tamamlandı. Ligin zirvesinde 22 puanla Napoli bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Fiorentina. İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Serie A Ligi'nde 10. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A Ligi'nin 10. haftası, Lazio-Cagliari karşılaşmasıyla sona erdi.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Lazio, rakibi Cagliari takımını 2-0 geçmeyi başardı.

        Milan, kendi sahasında ağırladığı Roma'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 21 puana ulaştı. Konuk Roma ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Napoli, kendi evinde Como ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. İki takım da 1 puan ile yetinirken bu sonuçla Napoli'nin puanı 22, Como'nun ise 17 oldu.

        Verona'a ligin 10. haftasında konuk olan Inter, rakibini 2-1 yenerek 21 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Verona ise 5 puanda kaldı.

        Juventus, Cremonese'yi 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Juventus bu mücadeleden sonra toplam puanını 18 yaparken Cremonese ise 14 puanda kaldı.

        Udinese, zorlu mücadelede rakibi Atalanta'yı 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Torino ile Pisa ligin 10. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Torino 13 puana ulaşırken, Pisa ise 6 puana yükseldi.

        Lecce, bu hafta Fiorentina'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Lecce oldu.

        Bologna, deplasmanda Parma'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Zorlu deplasmanda Genoa ev sahibi rakibi Sassuolo'nu 2-1 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 10. Haftanın Sonuçları
        01.11.2025 17:00
        Udinese
        1
        Atalanta
        0
        İY(1-0)
        01.11.2025 20:00
        Napoli
        0
        Como
        0
        İY(0-0)
        01.11.2025 22:45
        Cremonese
        1
        Juventus
        2
        İY(0-1)
        02.11.2025 14:30
        Hellas Verona
        1
        Inter
        2
        İY(1-1)
        02.11.2025 17:00
        Torino
        2
        Pisa
        2
        İY(2-2)
        02.11.2025 17:00
        Fiorentina
        0
        Lecce
        1
        İY(0-1)
        02.11.2025 20:00
        Parma
        1
        Bologna
        3
        İY(1-1)
        02.11.2025 22:45
        Milan
        1
        Roma
        0
        İY(1-0)
        03.11.2025 20:30
        Sassuolo
        1
        Genoa
        2
        İY(0-1)
        03.11.2025 22:45
        Lazio
        2
        Cagliari
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 10. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		10 7 1 2 22 8
        2
        Inter
        		10 7 0 3 21 12
        3
        Milan
        		10 6 3 1 21 8
        4
        Roma
        		10 7 0 3 21 5
        5
        Bologna
        		10 5 3 2 18 8
        6
        Juventus
        		10 5 3 2 18 4
        7
        Como
        		10 4 5 1 17 6
        8
        Lazio
        		10 4 3 3 15 6
        9
        Udinese
        		10 4 3 3 15 -3
        10
        Cremonese
        		10 3 5 2 14 0
        11
        Atalanta
        		10 2 7 1 13 5
        12
        Sassuolo
        		10 4 1 5 13 -1
        13
        Torino
        		10 3 4 3 13 -6
        14
        Cagliari
        		10 2 3 5 9 -5
        15
        Lecce
        		10 2 3 5 9 -6
        16
        Parma
        		10 1 4 5 7 -7
        17
        Pisa
        		10 0 6 4 6 -7
        18
        Genoa
        		10 1 3 6 6 -8
        19
        Hellas Verona
        		10 0 5 5 5 -10
        20
        Fiorentina
        		10 0 4 6 4 -9

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 11. Hafta Maçları
        07.11.2025 22:45
        Pisa
        Cremonese
        08.11.2025 17:00
        Lecce
        Hellas Verona
        08.11.2025 17:00
        Como
        Cagliari
        08.11.2025 20:00
        Juventus
        Torino
        08.11.2025 22:45
        Parma
        Milan
        09.11.2025 14:30
        Atalanta
        Sassuolo
        09.11.2025 17:00
        Genoa
        Fiorentina
        09.11.2025 17:00
        Bologna
        Napoli
        09.11.2025 20:00
        Roma
        Udinese
        09.11.2025 22:45
        Inter
        Lazio
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede!
        Necip Uysal bahis iddiaları için adliyede!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Habertürk Anasayfa