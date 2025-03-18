İtalya Serie A Ligi'nde 29. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 29. haftası pazar günü oynanan Atalanta-Inter karşılaşması ile tamamlandı.

Milan, kendi evindeki mücadelede Como'nu 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 47 puana yükseldi.

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Inter, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 64'e yükseltti.

Juventus, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Fiorentina'a karşı direnç gösteremedi ve 3-0 mağlup olup, puan kaybetti. Juventus için zor geçen bu maçın ardından Juventus 52 puanda kaldı.

Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Napoli, Venezia ile başa baş bir mücadele sergiledi. 0-0 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Napoli 61 puana ulaşırken Venezia ise 20 puana yükseldi.

Ligin 29. haftasında Genoa ile Lecce karşılaştı. Genoa rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

29. haftada ev sahibi Monza ile rakibi Parma berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Verona, bu hafta Udinese'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Verona oldu.

Torino, evindeki mücadelede rakibi Empoli'yi 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Bologna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Lazio'nu 5-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Bologna puanını 53'e yükseltti.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Roma, rakibi Cagliari takımını 1-0 geçmeyi başardı.

2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 29. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Inter 29 19 7 3 64 38 2 Napoli 29 18 7 4 61 22 3 Atalanta 29 17 7 5 58 35 4 Bologna 29 14 11 4 53 15 5 Juventus 29 13 13 3 52 17 6 Lazio 29 15 6 8 51 9 7 Roma 29 14 7 8 49 14 8 Fiorentina 29 14 6 9 48 16 9 Milan 29 13 8 8 47 11 10 Udinese 29 11 7 11 40 -4 11 Torino 29 9 11 9 38 0 12 Genoa 29 8 11 10 35 -9 13 Como 29 7 8 14 29 -11 14 Hellas Verona 29 9 2 18 29 -29 15 Cagliari 29 6 8 15 26 -16 16 Parma 29 5 10 14 25 -14 17 Lecce 29 6 7 16 25 -27 18 Empoli 29 4 10 15 22 -23 19 Venezia 29 3 11 15 20 -19 20 Monza 29 2 9 18 15 -25 Daha Fazla Göster