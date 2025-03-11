İtalya Serie A Ligi'nde 28. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 28. haftasında son oynanan mücadele, Lazio ile Udinese arasındaki karşılaşmaydı.

Lazio, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Udinese ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

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Juventus, kendi evinde ağırladığı Atalanta'a mağlup olarak haftayı 52 puanla tamamlarken, Atalanta deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 58'e yükseltti.

Napoli, sahasında Fiorentina'yı ağırladığı maçı 2-1 kazanarak 60 puana yükseldi, Fiorentina ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Inter, kendi sahasında ağırladığı Monza'a karşı üstünlük kurarak 3-2 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 61 puana ulaştı. Konuk Monza ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Lecce takımını 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 44 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Lecce ise 25 puanda kaldı.

Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Genoa ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

28. haftada ev sahibi Como ile rakibi Venezia berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Parma, evindeki mücadelede rakibi Torino ile 2-2 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Lig'in 28. haftasında Bologna deplasmanda Verona'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Bologna oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Roma, deplasmanda Empoli'yi 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 28. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Inter 28 18 7 3 61 36 2 Napoli 28 18 6 4 60 22 3 Atalanta 28 17 7 4 58 37 4 Juventus 28 13 13 2 52 20 5 Lazio 28 15 6 7 51 14 6 Bologna 28 13 11 4 50 10 7 Roma 28 13 7 8 46 13 8 Fiorentina 28 13 6 9 45 13 9 Milan 28 12 8 8 44 10 10 Udinese 28 11 7 10 40 -3 11 Torino 28 8 11 9 35 -1 12 Genoa 28 7 11 10 32 -10 13 Como 28 7 8 13 29 -10 14 Cagliari 28 6 8 14 26 -15 15 Hellas Verona 28 8 2 18 26 -30 16 Lecce 28 6 7 15 25 -26 17 Parma 28 5 9 14 24 -14 18 Empoli 28 4 10 14 22 -22 19 Venezia 28 3 10 15 19 -19 20 Monza 28 2 8 18 14 -25 Daha Fazla Göster