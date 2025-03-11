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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 28. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 28. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 28. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Inter, Napoli ve Milan haftayı galibiyet ile tamamladı. Juventus ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 28. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 28. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İtalya Serie A Ligi'nin 28. haftasında son oynanan mücadele, Lazio ile Udinese arasındaki karşılaşmaydı.

        Lazio, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Udinese ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        Juventus, kendi evinde ağırladığı Atalanta'a mağlup olarak haftayı 52 puanla tamamlarken, Atalanta deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 58'e yükseltti.

        Napoli, sahasında Fiorentina'yı ağırladığı maçı 2-1 kazanarak 60 puana yükseldi, Fiorentina ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Inter, kendi sahasında ağırladığı Monza'a karşı üstünlük kurarak 3-2 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 61 puana ulaştı. Konuk Monza ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Lecce takımını 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 44 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Lecce ise 25 puanda kaldı.

        Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Genoa ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        28. haftada ev sahibi Como ile rakibi Venezia berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Parma, evindeki mücadelede rakibi Torino ile 2-2 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Lig'in 28. haftasında Bologna deplasmanda Verona'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Bologna oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Roma, deplasmanda Empoli'yi 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 28. Haftanın Sonuçları
        07.03.2025 22:45
        Cagliari
        1
        Genoa
        1
        İY(1-0)
        08.03.2025 17:00
        Como
        1
        Venezia
        1
        İY(0-0)
        08.03.2025 17:00
        Parma
        2
        Torino
        2
        İY(0-1)
        08.03.2025 20:00
        Lecce
        2
        Milan
        3
        İY(1-0)
        08.03.2025 22:45
        Inter
        3
        Monza
        2
        İY(1-2)
        09.03.2025 14:30
        Hellas Verona
        1
        Bologna
        2
        İY(0-1)
        09.03.2025 17:00
        Napoli
        2
        Fiorentina
        1
        İY(1-0)
        09.03.2025 20:00
        Empoli
        0
        Roma
        1
        İY(0-1)
        09.03.2025 22:45
        Juventus
        0
        Atalanta
        4
        İY(0-1)
        10.03.2025 22:45
        Lazio
        1
        Udinese
        1
        İY(1-1)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 28. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		28 18 7 3 61 36
        2
        Napoli
        		28 18 6 4 60 22
        3
        Atalanta
        		28 17 7 4 58 37
        4
        Juventus
        		28 13 13 2 52 20
        5
        Lazio
        		28 15 6 7 51 14
        6
        Bologna
        		28 13 11 4 50 10
        7
        Roma
        		28 13 7 8 46 13
        8
        Fiorentina
        		28 13 6 9 45 13
        9
        Milan
        		28 12 8 8 44 10
        10
        Udinese
        		28 11 7 10 40 -3
        11
        Torino
        		28 8 11 9 35 -1
        12
        Genoa
        		28 7 11 10 32 -10
        13
        Como
        		28 7 8 13 29 -10
        14
        Cagliari
        		28 6 8 14 26 -15
        15
        Hellas Verona
        		28 8 2 18 26 -30
        16
        Lecce
        		28 6 7 15 25 -26
        17
        Parma
        		28 5 9 14 24 -14
        18
        Empoli
        		28 4 10 14 22 -22
        19
        Venezia
        		28 3 10 15 19 -19
        20
        Monza
        		28 2 8 18 14 -25

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 29. Hafta Maçları
        14.03.2025 22:45
        Genoa
        Lecce
        15.03.2025 17:00
        Monza
        Parma
        15.03.2025 17:00
        Udinese
        Hellas Verona
        15.03.2025 20:00
        Milan
        Como
        15.03.2025 22:45
        Torino
        Empoli
        16.03.2025 14:30
        Venezia
        Napoli
        16.03.2025 17:00
        Bologna
        Lazio
        16.03.2025 18:00
        Roma
        Cagliari
        16.03.2025 20:00
        Fiorentina
        Juventus
        16.03.2025 22:45
        Atalanta
        Inter
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