Atalanta- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A'nın 29. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Inter, Atalanta'ya konuk oluyor. Lig'de 61 puanla zirvede yer alan Inter, zorlu deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Öte yandan 58 puanla üçüncü sırada bulunan Atalanta, Inter'i yenerek aynı puanda olmayı hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Atalanta- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Atalanta- Inter maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Inter 61 puanla lider olarak yer aldı. Öte yandan Inter'ın üç puan gerisinde 58 puanı bulunan Atalanta üçüncü basamakta bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Atalanta- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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ATALANTA- INTER MAÇI NE ZAMAN?
Atalanta- Inter maçı 16 Mart Pazar (bu akşam) 22.45'te oynanacak.
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ATALANTA- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
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ATALANTA MUHTEMEL 11
Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, Ketelaere, Lookman, Retegui
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INTER MUHTEMEL 11
Sommer Pavard, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Bastoni, Martinez, Thuram