İtalya orman yangınlarıyla ve fırtınalarla mücadele ediyor: Hayatını kaybedenler var!
İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yandan ülkenin kuzey bölgelerinde ise şiddetli dolu yağışı ve fırtınalar etkili oluyor
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Ülkenin güneyindeki bölgelerde çıkan orman yangınları, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yangınlardan en çok etkilenen yer olan Sicilya Adası'nda irili ufaklı 86 yangınla mücadele ediliyor.
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Adadaki Palermo Havalimanı çevresinde geçtiğimiz gün başlayan yangın, gece saatlerinde geniş alana yayıldı. Yangın bölgesinde kömürleşmiş iki cansız beden bulundu.
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Yangın nedeniyle gece saatlerinde hava trafiğine kapatılan Palermo Havalimanı öğle saatlerinde sınırlı şekilde yeniden uçuşa açıldı.
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Ayrıca, Palermo Havalimanı yakınındaki yangın nedeniyle bölgeden yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi.
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Palermo kenti yakınlarına kadar uzanan alevler nedeniyle Cervello Hastanesi duman altında kalırken, hastanenin bir bölümündeki yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.
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Adadaki antik Yunan döneminden kalma Segesta arkeolojik parkı da alevler arasında kaldı.
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Karadan ve havadan yangın söndürme faaliyetlerinin sürdüğü Sicilya'da yangınlara müdahale eden 1 orman işçisi ile 2 itfaiye eri de yaralandı.
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ÜLKENİN KUZEYİ FIRTINALARA TESLİM
Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgeleri ise şiddetli dolu yağışı ve fırtınalı hava koşullarıyla mücadele ediyor.
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Lombardiya Bölgesel Yönetimi, şu ana dek çok sayıda ağacın ve yol levhalarının devrildiği, binaların ve araçların hasar gördüğü ayrıca iki kişinin hayatını kaybettiği fırtına sebebiyle merkezi hükümetten OHAL ilan etmesi için talepte bulunmaya hazırlanıyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.