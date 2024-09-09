İtalya, nükleer enerjiye geri dönmeyi tartışıyor

Giorgia Meloni sağ koalisyon hükümetinin bakanları, dün katıldıkları Ambrosetti Forumu'nda 1990 yılından bu yana nükleer enerji üretiminin yasak olduğu ülkede nükleere dönülmesine yönelik tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Salvini, yaptığı konuşmada, "Yeni bir referandumla İtalyanların çoğunun nükleer enerjiye 'Evet' diyeceğini düşünüyorum. Bakanlığım, İtalya'yı sanayileşmiş ülkelerin saflarına geri getirmek için çalışıyor. Bu, önemlidir. İtalya, artık nükleer enerjiye 'Hayır' diyemez. Hükümetin görevlerinden biri de bu dosyayı yeniden başlatmaktır. Enel gibi İtalyan şirketleri, İtalya'da değil birçok ülkede nükleer enerji konusunda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM

İtalya'da ekonomik kalkınma ve işbirliklerinden sorumlu İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso da aynı forumda yabancı teknoloji ortaklığı konusunda çalıştıklarını, bunun da kendilerine ülkesinde üçüncü nesil nükleer reaktörler üretme hususunda olanak sağlayacağını söyledi.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, nükleer enerji üretimi konusunda üçüncü bir referandum düzenlenmesi ihtimalini dışlamadığını, ülkesinin nükleer enerji üretimine dönmesine yönelik yasa tasarısını yıl sonuna kadar hazırlamaya çalıştıklarını dile getirdi.