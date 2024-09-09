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        Haberler Ekonomi Enerji İtalya, nükleer enerjiye geri dönmeyi tartışıyor - Enerji Haberleri

        İtalya, nükleer enerjiye geri dönmeyi tartışıyor

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, ülkesinin artık nükleer enerjiye 'Hayır' diyemeyeceğini, hükümetin görevlerinden birinin de bu dosyayı yeniden açmak olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:34
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        İtalya, nükleer enerjiye geri dönmeyi tartışıyor
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        Giorgia Meloni sağ koalisyon hükümetinin bakanları, dün katıldıkları Ambrosetti Forumu'nda 1990 yılından bu yana nükleer enerji üretiminin yasak olduğu ülkede nükleere dönülmesine yönelik tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

        Salvini, yaptığı konuşmada, "Yeni bir referandumla İtalyanların çoğunun nükleer enerjiye 'Evet' diyeceğini düşünüyorum. Bakanlığım, İtalya'yı sanayileşmiş ülkelerin saflarına geri getirmek için çalışıyor. Bu, önemlidir. İtalya, artık nükleer enerjiye 'Hayır' diyemez. Hükümetin görevlerinden biri de bu dosyayı yeniden başlatmaktır. Enel gibi İtalyan şirketleri, İtalya'da değil birçok ülkede nükleer enerji konusunda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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        İtalya'da ekonomik kalkınma ve işbirliklerinden sorumlu İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso da aynı forumda yabancı teknoloji ortaklığı konusunda çalıştıklarını, bunun da kendilerine ülkesinde üçüncü nesil nükleer reaktörler üretme hususunda olanak sağlayacağını söyledi.

        İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, nükleer enerji üretimi konusunda üçüncü bir referandum düzenlenmesi ihtimalini dışlamadığını, ülkesinin nükleer enerji üretimine dönmesine yönelik yasa tasarısını yıl sonuna kadar hazırlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

        İtalya, nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

        İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.

        Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.

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        #nükleer enerji
        #italya
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