İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın

DHA

Başkent Roma’nın Centocelle bölgesinde eski araçların park edildiği bir alanda dün yerel saatle 16.45 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayıldı. Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda patlama sesleri duyulduğu ifade edilirken siyah dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yoğun duman bulutu sebebiyle çevre binalardaki sakinlere pencerelerini açmamaları uyarısında bulundu. Gualtieri, olayın neden kaynaklandığı konusunda henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Yangının Centocelle bölgesinde eski araçların imha edildiği bir araç parkında başladığı belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.