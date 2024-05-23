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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

        İtalya Milli Takımı'nın 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:45
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        İtalya'nın geniş kadrosu açıklandı
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        İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luciano Spalletti, turnuva öncesi 30 kişiden oluşan geniş aday kadroyu belirledi.

        Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024 öncesinde Lazio'nun santrforu Ciro Immobile ve Katar ekibi Al-Arabi'de oynayan Marco Verratti kadroya dahil edilmedi.

        EURO 2024'te İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek son şampiyon İtalya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

        Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

        Defans: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

        Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)

        Forvet: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

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