İtalya Gençlik Korosu ve Türkiye Gençlik Korosu'ndan ortak konserler

Feniarco tarafından 2003 yılında kurulan İtalyan Gençlik Korosu, Türkiye Gençlik Korosu'yla beraber ortak konserler vermek ve kültürler arası çoksesli bir bağ kurmak amacıyla Türkiye'ye geliyor.

Yaşları 18 ile 28 arasında değişen 40 genç şarkıcının oluşturduğu İtalya Gençlik Korosu, 18 Eylül'de İstanbul'da bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nde saat 20.00'da sahne alacak.

İtalya Gençlik Korosu'nun Türkiye turunun zirvesi, 19 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Şefliğini Çiğdem Aytepe'nin üstlendiği Türkiye Gençlik Korosu'yla ortak bir konser verecek olan İtalya Gençlik Korosu'nu şef Filippo Maria Bressan yönetecek.

Farklı İtalyan kentlerinin tınılarını ve çeşitli müzikal geçmişleri taşıyan İtalya Gençlik Korosu ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen koristlerin oluşturduğu Türkiye Gençlik Korosu, 21 Eylül'de başkent Ankara'da CSO Ada Tarihi Ortak Salon'da son konserlerini verecek.

İtalya Gençlik Korosu 2003 yılından bu yana 150'yi aşkın konser vererek İtalya'nın çeşitlilik dolu kültürünü çoksesli müzikle paylaşıyor.

Türkiye’nin yedi bölgesinden 90 koristi bulunan ve ilk buluşmasını 1-3 Mart 2024 tarihlerinde CSO Ada Ankara'da gerçekleştiren Türkiye Gençlik Korosu, yetenekli-istekli-donanımlı ve takım çalışmasına uygun gençlerden oluşan bir koro. Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil edecek bir koro olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Gençlik Korosu, yeni konserleriyle dinleyicilerini bekliyor.