Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada İtalya ve İsviçre kupanın yeni gününde ve A grubunda günün kapanış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İTALYA GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu 6. maçında İtalya ve Galler 20 Haziran Pazae günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRTSpor'dan naklen yayınlanacak.

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