Çizme basınından Calciomercato’ya göre; forvet hattında yenilenmeye gidecek Lazio, Fenerbahçe ve Vedat Muriç ile anlaştı.

Bu transfer için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor. 26 yaşındaki Kosovalı forvetin de kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği biliniyor. Olası satışta bonservis bedelinin yüzde 15’i eski kulübü Çaykur Rizespor’a verilecek.

Vedat Muriç için çok sayıda İngiliz ekibi de istekliydi. Ancak İtalyan medyasına göre Lazio elini çabuk tuttu ve bu transferi bitirdi. Vedat bu sezon Süper Lig’de şu ana kadar 25 maçta 13 gol atmıştı.