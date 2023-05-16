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İtalya'dan varlık fonu adımı

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının, stratejik fon ve bazı kurumları desteklemek amacıyla bir egemen varlık fonu oluşturma hazırlığında olduğu bildirildi

Giriş: 16.05.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya'dan varlık fonu adımı
AA

İtalya'da ekonomik kalkınma ve iş birliklerinden sorumlu İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Perşembe günü toplanacak bakanlar kurulunda, bir egemen varlık fonunun kurulmasına yönelik yasa tasarısının görüşüleceğini söyledi.

Buna göre, söz konusu varlık fonunun, emeklilik fonları, İtalyan sigorta sisteminin müdahalelerini yönlendirme ve stratejik tedarik zincirlerine mali destek için gerekli kamu ve özel sektörden aktörleri bir araya getireceği belirtildi.

Sağ koalisyon iktidarının başbakanı Giorgia Meloni, 22 Nisan'da Milano Finanza gazetesine verdiği demeçte, "Özel katkılara açık bir ulusal egemen servet fonu, İtalya'nın muazzam tasarruflarını ülkenin endüstriyel ve teknolojik gelişimi için üretken amaçlara yönlendirerek yatırımları yeniden başlatmak için doğru araç olabilir." ifadesini kullanmıştı.

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