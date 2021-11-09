Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanırken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'yle ilgileniyor. Yazın da Farioli ile ilgilenen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adam için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşeceği ifade edildi.

Farioli, Karagümrük'le sözleşme uzatmasına rağmen kontratında bu sezon takım değiştirmesine izin veren bir madde de yer alıyor.