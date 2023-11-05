İtalya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana Bölgesi'nde 2 Kasım'daki yoğun yağışlar neticesinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp olarak bildirilen bir kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla 7'ye çıktı. Bölgede halen kayıp bir kişi aranıyor.