İtalya'da sel: 7 kişi öldü!

İtfaiye ekipleri, Ancona’ya bağlı Ostra'da 4, Trecastelli, Barbara ve Bettolelle'de birer olmak üzere toplamda 7 kişinin cansız bedenini buldu. Barbara kasabasında selde kaybolan biri çocuk, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu.

Sel nedeniyle Otra, Trecastelli ve Senigallia gibi yerleşim yerlerinde de cadde ve sokaklar yer yer su ve çamurla kaplandı. Bazı noktalarda zor durumda kalan yaşlılar, itfaiye ekiplerince şişme botlarla kurtarıldı.

Marche'deki sel sonrasında bu bölgeye, Lombardiya, Abruzzo ve Emilia-Romagna gibi komşu yakın bölgelerden arama-kurtarma çalışmaları için takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye 2 ila 3 saatte 420 milimetre yağış düştüğü belirtildi.