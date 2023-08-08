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        Haberler Dünya İtalya'da 3 bin metrede mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı

        İtalya'da 3 bin metrede mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı

        İtalya'nın kuzeyinde dağda mahsur kalan 2 dağcı, İtalyan itfaiyesine bağlı helikopterle kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:13
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        İtalya'da dağcılar böyle kurtarıldı
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        İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, dağcıların Turin kentinin kuzeyindeki Lago di Valsoera'da mahsur kaldığını duyurdu.

        Bölgeye intikal eden itfaiye helikopterinden halatla iniş yapan itfaiye personeli, dağcıları 3 bin metrede bulundukları yerden güvenli bir şekilde helikoptere çekti.

        Vigili del Fuoco, operasyonu, "Zamana ve şiddetli rüzgara karşı bir yarış" ifadeleriyle tanımladı.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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