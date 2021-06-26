A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan İtalya, EURO 2020 son 16 turunda aldığı iki galibiyetle C Grubu ikincisi olan Avusturya'yla karşılaşıyor.

İTALYA - AVUSTURYA

SAAT: 22.00

HAKEM: Anthony Taylor

STAT: Wembley

YAYIN: TRT 1

İTALYA: Donnaumma, Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Barardi, Insigne, Immobile

YEDEKLER: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Belotti, Raspadori

TEKNİKDİREKTÖR: Roberto Mancini

AVUSTURYA: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, X. Schlager, Grilitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic

YEDEKLER: A. Schlager, Pervan, A. Ulmer, Posch, Lienhart, Trimmel, Ilsanker, Baumgartlinger, Schaub, Schöpf, Kalajdzic, Gregoritsch

TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda

Avusturya ile oynadığı son 13 maçı kaybetmeyen İtalya (10G 3B),Aralık 1960'dan bu yana rakibine mağlup olmuyor (1-2). İki ekip Ağustos 2008'de 2-2 sona eren maçtan bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.

Avusturya ile büyük turnuvalarda oynadığı dört maçı da kazanan İtalya, bu dört karşılaşmaya da Dünya Kupası'nda çıktı (1934'te 1-0, 1978'de 1-0, 1990'da 1-0 & 1998'de 2-1).

İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 eleme turu maçının yedisi berabere bitti (4G 3B). Gök Mavililer bu beraberliklerin dördünde üst tura çıkmayı başarırken; üç eşleşmeyi seri penaltılar sonucunda kaybetti.

Oynadığı son 30 maçı kaybetmeyen İtalya (25G 5B),tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez eleme turlarına kalmayı başaran Avusturya, büyük turnuvalarda en son 1954 Dünya Kupası'nda bu aşamalarda boy gösterdi.