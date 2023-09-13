Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Diğer İsviçre Katolik Kilisesi'nde 1000'e yakın cinsel taciz vakası: 'Buz dağının görünen ucu'

        İsviçre Katolik Kilisesi'nde 1000'e yakın cinsel taciz vakası: 'Buz dağının görünen ucu'

        İsviçre'de Katolik Kilisesine yönelik resmi soruşturmada, 1950'li yıllardan bu yana yaşanan yaklaşık 1000 cinsel taciz vakası tespit edildi.

        Giriş: 13.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsviçre Katolik Kilisesi'nde 1000'e yakın cinsel taciz vakası: 'Buz dağının görünen ucu'
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsviçre’de Katolik Kilisesine yönelik resmi soruşturmada, 1950’li yıllardan bu yana yaşanan yaklaşık 1000 cinsel taciz vakası tespit edildi.

        Vakaların bir çoğunda çocukların söz konusu olduğu belirtilirken, soruşturma raporunda kurbanların % 56’sının da erkek olduğu vurgulandı. Suçlananların çok büyük çoğunluğu da erkek.

        Zürih Üniversitesi’nden araştırmacılar ayrıca, “yaygın bir şekilde olayların örtülmeye çalışıldığına” dair kanıtlara da ulaştı.

        Raporun yazarları “Tespit ettiğimiz vakalar, hiç şüphesiz buz dağının görünen ucu” dedi.

        Monika Dommann ve Marietta Meier, Kilise’nin talebiyle giriştikleri bir yıllık soruşturmadan sonra bir rapor yazdı.

        Araştırmacılara kilise arşivlerine erişim sağlandı, ayrıca cinsel tacizden etkilenen bazı kurbanlarla söyleşiler yaptılar.

        Ancak Domann ve Meier “sayısız” diğer belgeye erişim verilmediğini söylediler.

        Araştırmacılar, iki piskoposlukta kayıtların yok edildiğine ve ihbar edilen her cinsel taciz vakasının kayıtlara geçirilip, arşivlenmediğine dair kanıtlar bulduklarını belirttiler.

        Dommann ve Meier “Araştırmadan öğrendiğimiz kadarıyla, vakaların sadece küçük bir kısmı bildiriliyor” dedi.

        Taciz vakalarının yarıdan fazlasının genelde günah çıkarmada, kilise görevlerinde, çocuk kulüplerindeki ve vakıflarındaki dini eğitimler sırasında yaşandığı kaydedildi.

        Tacizlerin % 30’unun da kiliseye ait yetimhanelerle, yatılı ve gündüzlü okullarda gerçekleştiği vurgulandı.

        'Kilise üzerini örttü'

        Uzmanlar, cinsel taciz olaylarını belgelemenin dışında, kilise yetkililerinin vakalar karşısında ne yaptıklarını da inceledi. Bir çok olayın “gizlendiği, üzerinin örtüldüğü ya da önemsizmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı” ifade edildi.

        Raporda, aralarında kardinallerin de bulunduğu bazı yetkililer, cinsel tacizden etkilenenler adına daha çok şey yapmadıkları için eleştirildi.

        Tacizle suçlanan din adamlarının “sistematik” bir biçimde yine yetki sahibi olacakları başka yerlere, bazen de soruşturmadan kaçmak için ülke dışına atandıkları söyleniyor. Ayrıca, “Böyle yaparak Katolik Kilisesi’nin ve yetkililerinin çıkarları, cemaatin güvenliğinin ve iyiliğinin önünde tutulmuş oldu” denildi.

        Araştırmacılar, tavrın çeşitli cinsel taciz skandallarının ortaya çıkmaya başladığı 21. Yüzyıla kadar değişmediğini de ifade ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Habertürk Anasayfa