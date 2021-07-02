EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geliyor.

STAT: St. Petersburg

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Michael Oliver

8' Alba

İSVİÇRE: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

TEKNİK DİREKTÖR: Vladimir Petkovic

İSPANYA: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata

TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique

NASIL GELDİLER?

A Milli Takım'ın da bulunduğu A Grubu'ndan İtalya ve Galler'in ardından en iyi 3. olarak turlayan İsviçre, son 16 turundaki tarihi maçta son dünya şampiyonu Fransa'yı penaltılarla eleyerek turlamıştı. İspanya ise E Grubu'nu İsveç'in arkasında 2. sırada tamamlarken son 16'da normal süresi 3-3 biten maçta Hırvatistan uzatmalarda 5-3 mağlup etmişti.