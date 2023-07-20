İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
İsviçre'nin Valais kantonunda 17 Temmuz'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını için söndürme çalışmaları bugün de devam etti.
- 1
Basına yansıyan haberlere göre yetkililer, Valais'teki yangın için durumun stabil olduğunu ancak rüzgarın etkisiyle alevlerin yükselebileceğini bildirdi.
- 2
İsviçreordusuna ait helikopterler itfaiyecilere destek verirken, kara kuvvetleri personeli de Valais'te konuşlandırıldı.
- 3
Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan yangının kontrol altına alınmasında hava şartları ve özellikle rüzgarın önemli rol oynadığı belirtildi.
-
- 4
Yangının tamamen sönmesinin birkaç hafta alacağı tahmin edilirken dün gece rüzgarın yavaşlaması, alevlerin yayılmasını engelledi.
- 5
Yetkililer, açık alanda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu. Yangın nedeniyle civardaki köylerden 200'den fazla kişi tahliye edilmişti.
- 6
Avrupa ve dünyanın birçok farklı bölgesinde orman yangınları etkisini sürdürürken, Valais'teki yangın bu yılİsviçre'deki ilk büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.
-
- 7
Geçen yıl Avrupa bölgesinde çıkan orman yangılarında yaklaşık 750 bin hektarlık alan küle dönmüştü.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.