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İsviçre, AB'nin Rusya'ya karşı ek yaptırım paketini uygulamayı onayladı

AB üyesi olmayan İsviçre, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya şimdiye kadar 10 yaptırım paketi açıklayan AB'nin son paketindeki hükümleri uygulayacağını duyurdu.

Giriş: 30.03.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre, AB'nin Rusya'ya karşı ek yaptırım paketini uygulamayı onayladı
AA

İsviçre, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik ek yaptırım paketini uygulamayı onayladı.

İsviçre hükümeti, AB'nin Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini uygulamaya başladıklarını duyurdu.

AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getiren 10. yaptırım paketini 25 Şubat'ta onaylamıştı.

Buna göre yeni ticaret yasakları, sivil ve askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrollerinin uygulanmasına başlanmış, 87 kişi ve 34 kurum yaptırım listesine eklenmişti.

Rusya Federasyon Konseyi üyeleri, 19 bakan yardımcısı, çeşitli federal kurumların başkanları da dahil çok sayıda hükümet yetkilisi ile 4 Duma milletvekili yaptırım listesinde yer almıştı.

Paket kapsamında Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çift kullanımlı ve ileri teknoloji ürünlere de yeni ihracat kısıtlamaları getirilmişti.

İsviçre, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından AB tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıyor.

Fotoğraf: AA

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