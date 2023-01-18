İsveç ve Finlandiya'dan NATO üyeliğine yönelik peş peşe Türkiye açıklaması
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile görüşmeleri sürerken, iki taraftan da açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom ise iki İskandinav ülkesinin de Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini söyledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesinin sürece olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi
İsveç ve Finlandiya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
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Reuters
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın başvuru süreci devam ediyor. Türkiye ise, iki ülkenin terörle mücadelede yeni adımlar atmadan adaylıklarına onay veremeyeceğini, tereddütlerini olduğunu dile getiriyor.
Bu kapsamda Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom Reuters'a demeç verdi.
ÇAVUŞOĞLU BLINKEN GÖRÜŞMESİNİ İŞARET ETTİ
Fotoğraf: AP
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin NATO sürecine olumlu ivme kazandıracağını düşündüğünü söyleyen Haavisto, "Taraflar arası görüşmeler iyi gidiyor, ancak hala bazen hararetli tartışmalar yaşanıyor" dedi.
"TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRDİK"
Fotoğraf: AA
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ise iki İskandinav ülkesinin Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini ve NATO'ya üye olma isteğinin onaylanması gerektiğini söyledi.
Billstrom, "Gerekeni yaptığımıza inanıyoruz, onaylanmaması için herhangi bir neden görmüyoruz" dedi.
Fotoğraf: AA
Billstrom Reuters'e verdiği demeçte, "İsveç ve Finlandiya'nın bu üçlü muhtırada taahhüt ettiğimiz şeyleri yaptığı bir noktaya geldiğimize inanıyoruz ve Türk parlamentosunun onay sürecini başlatmasının zamanı geldi. Talep edilen şeyleri yaptığımıza inanıyoruz ve onay sürecinin başlamaması için herhangi bir neden görmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak ise, ABD'nin 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağını Türkiye'ye satmaya hazırlandığını söyledi.
*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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İsveç ve Finlandiya'dan NATO üyeliğine yönelik peş peşe Türkiye açıklaması/isvec-ve-finlandiya-dan-nato-uyeligine-yonelik-pes-pese-turkiye-aciklamasi-3557163
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