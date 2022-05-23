İsveç'ten Türkiye açıklaması

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.

İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.

Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını beklediklerini belirtmişti.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Niinistö ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

FİNLANDİYA: TÜRKİYE'YE GÜVENCE VEREBİLİRİZ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceklerini söyledi.

Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil." ifadesini kullandı.

"NATO'YA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALINMASINA EVET DİYEMEYİZ"

Geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuşmuştu;

"Her şeyden önce bu terör örgütlerinin belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre, NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, NATO'ya terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. İsveç için de Finlandiya için de söylüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar, silah-mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz"